В Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма — Пол Массаро

Также внесен законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.

В Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро со ссылкой на конгрессменов.

Также внесен законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.

В US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions в Украине как genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & HR8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) Октябрь 9, 2022

Массаро в своем сообщении отметил таких конгрессменов, как Стивен Коэн, Линдси Олин Грэм и Тед Лье.

Демократ из штата Теннесси Стивен Коэн накануне поздравил Украинский центр гражданских свобод с получением Нобелевской премии мира за привлечение режима главы Кремля Путина к ответственности и противостоянию российской дезинформации.

Почему США до сих пор не признали Россию страной-террористкой: что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил аргумент Соединенных Штатов в том, что когда государство объявляется спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных исков граждан США и юридических лиц, и их можно получить в качестве компенсации за те или иные действия.

Ранее Кулеба объяснил, когда США признают Россию страной-террористкой.

Напомним, в СБУ рассказали, какие объекты в Украине являются целью российских кафиров.

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