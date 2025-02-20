В Конгрессе США достаточно голосов против Путина: неожиданное заявление представителя партии Трампа

Конгрессмен от Республиканской партии считает, что президенту Зеленскому нельзя навязывать соглашение, не гарантирующее безопасность и суверенитет украинского народа.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, избранный от штата Пенсильвания, уверяет, что в Конгрессе США достаточно представителей, которые не позволят президенту государства-агрессора Владимиру Путину получить "вознаграждение" за его вторжение в Украину.

Об этом он написал в четверг, 20 февраля, в соцсети Х.

“Президент Зеленский и все участники переговоров должны знать это: есть определяющее количество членов Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и в обеих палатах, которые готовы, желают и способны сделать все возможное, чтобы предотвратить вознаграждение коммунистического диктатора Владимира Путина за его незаконное вторжение, изнасилования, похищения, пытки и убийства украинского народа, включая такое количество женщин и детей”, - говорится в сообщении.

Брайан Фицпатрик пообещал, что в законодательном органе США в этих целях будут использовать каждый рычаг и каждый голос независимо от личных или политических последствий.

“Этот вопрос столь чувствителен ко времени и столь экзистенциален. Это определяет наследие”, — подчеркнул он.

При этом политик отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, избранному на свободных и справедливых выборах, нельзя навязывать "ни одно соглашение со стороны любого внешнего государства, которое не гарантирует безопасность и суверенитет украинского народа".

Конгрессмен от Республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп, отметил, что все стремятся к немедленному прекращению жестокого российского вторжения и убийств, но мирное соглашение должно быть справедливым и долгосрочным. Для этого, по его словам, нужно заключить его таким образом, чтобы российские захватчики были привлечены к ответственности.

"Это о мире через силу. Это о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл – это то, за что Америка всегда должна выступать", – подчеркнул Фицпатрик.

Напомним, ранее представитель Демократической партии раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его заявлений об Украине. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал их "отвратительной изменой".

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