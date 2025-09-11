Конгресс США / © Associated Press

В Конгрессе США будет представлен законопроект, возобновляющий применение по отношению к России поправки Джексона — Веника.

Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон.

«После нападения на Польшу я благодарен возможности представить этот законопроект, восстанавливающий поправку Джексона — Веника в отношении России», — сказал он.

По его словам, документ «полностью прекращает любую торговлю с этой террористической диктатурой».

Уилсон также напомнил, что в свое время эта поправка была отменена.

«Президент Обама и Джон Керри ошибочно отменили этот закон во время ложной „перезагрузки отношений с Россией“, что поощряло военного преступника Путина оккупировать Крым. Трамп это исправит», — заявил конгрессмен.

Справка

Поправка Джексона — Веника была принята Конгрессом США в 1974 году. Она ограничивала торговые отношения со странами, которые нарушали права человека, в частности запрещали свободный выезд своих граждан. Сначала она касалась СССР из-за запретов на эмиграцию евреев. В 2012 году поправку упразднили, заменив ее законом Магнитского.

Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную.