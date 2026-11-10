В Конгрессе США инициировали импичмент министра обороны Гегсета

Пит Гегсет / © Associated Press

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Конгрессмен-республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Гегсета.

Об этом сообщает ABC News.

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В понедельник, 9 ноября, Масси повторно подал в Палату представителей резолюцию, содержащую восемь статей импичмента в отношении главы оборонного ведомства.

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В документе говорится о серьезных нарушениях, в частности, злоупотреблении властью и игнорировании конституционных полномочий Конгресса в вопросах объявления войны.

Три из восьми пунктов напрямую касаются американской военной кампании против Ирана. Масси утверждает, что Гегсет был причастен к ведению боевых действий без соответствующего разрешения законодателей.

Другие обвинения связаны с ударами по судам, подозреваемым в транспортировке наркотиков, военными операциями США в Йемене и Венесуэле. Также конгрессмен высказал претензии по поводу давления на сенатора Марка Келли после того, как тот призвал военнослужащих отказываться от исполнения незаконных приказов.

По мнению Масси, действия главы Пентагона представляют угрозу Конституции США и не отвечают его должностным обязанностям.

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Сам Пит Гегсет заявил, что инициатива конгрессмена не вызывает у него беспокойства. Об этом министр сообщил журналистам в штате Род-Айленд, отвечая на вопрос поддержки республиканцев, необходимой для блокирования процедуры импичмента.

«Мы не волнуемся из-за импичмента. Завтра утром мы проведем пресс-конференцию на эту тему», — сказал глава Пентагона.

Он назвал действия оппонентов политически мотивированными и заявил, что критики не признают достижения американского оборонного ведомства.

Кроме того, Гегсет выразил готовность отвечать на вопросы по военным операциям администрации президента Дональда Трампа и отстаивать решение Пентагона.

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Ожидается, что Палата представителей рассмотрит резолюцию в течение двух законодательных дней после ее повторного внесения.

Ранее сообщалось, что лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал резолюцию по министру обороны Питу Гегсету и призвал его уйти в отставку.

Мы ранее информировали, что после промежуточных выборов в Конгресс США в СМИ появилась информация о возможной замене госсекретаря Марка Рубио и импичмента главы Пентагона Пита Гегсета.

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