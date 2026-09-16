В Конгрессе США неожиданно предложили выделить Украине $15 млрд

Военная помощь от США / © ТСН.ua

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Группа демократов в Палате представителей США предложила поправку к законопроекту о санкциях против России и Ирана, которая предусматривает предоставление Украине 15 млрд долларов в виде прямых займов на оборонные нужды.

Соответствующую поправку обнародовал 16 сентября Комитет по регламенту Палаты представителей США.

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Поправка № 5 к законопроекту H.R. 5334 — «Закону Линдси О. Грема о санкциях против России и Ирана 2026 года» — внесена конгрессменами-демократами Грегори Миксом, Биллом Китингом, Майком Куигли и Джейми Раскином. На сайте Комитета по регламенту она обозначена как предложение, предусматривающее выделение 15 млрд долларов иностранного военного финансирования для Украины.

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В то же время текст самой поправки уточняет механизм: речь идет именно о $15 млрд прямых займов Украине в дополнение к суммам, которые уже доступны в рамках соответствующей программы в соответствии с Законом США о контроле за экспортом вооружений (Arms Export Control Act).

Средства на оборонные закупки

Согласно тексту поправки, государственному секретарю США предлагается предоставить полномочия выделить Украине 15 млрд долларов в виде прямых займов для финансирования закупок оборонной продукции, оборонных услуг, а также услуг по проектированию и строительству.

Таким образом, предложенный механизм должен дополнить уже имеющиеся возможности финансирования Украины в соответствии со статьей 23 Закона о контроле за экспортом оружия (Arms Export Control Act).

В документе также уточняется, что термины «оборонная продукция», «оборонные услуги» и «услуги по проектированию и строительству» используются в значении, определенном данным американским законом.

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Поправку не вынесли на отдельное голосование

Комитет по регламенту Палаты представителей рассмотрел поправки к H.R. 5334 14 сентября. По данным комитета, три других предложения демократов были вынесены на отдельное процедурное голосование, и каждое из них было отклонено с результатом 3 голоса «за» и 7 «против».

Одно из них предусматривало исключение положения о широких вторичных тарифах, другое — уточнение статуса Европейского Союза в контексте тарифных положений, а еще одно предлагало изменить критерий, по которому президент США может отменять санкции против России и связанных с ней структур.

При этом поправка № 5 о предоставлении Украине прямых займов на сумму 15 млрд долларов не выносилась на отдельное голосование в Комитете по регламенту. После рассмотрения предложений комитет принял процедурное решение по законопроекту с результатом 7 голосов «за» и 3 «против».

Будут ли введены «адские санкции» против России?

Как сообщило агентство Reuters, 16 сентября Палата представителей США должна рассмотреть законопроект H.R. 5334 — «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года». Сенат США одобрил документ в августе, а теперь его должна рассмотреть нижняя палата Конгресса.

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В правилах, обнародованных Комитетом по регламенту Палаты представителей, предусмотрено рассмотрение именно сенатской редакции H.R. 5334. Документ обозначен как законопроект об усилении санкционного давления на Россию и Иран.

В случае одобрения Палатой представителей законопроект будет направлен в Белый дом для подписания президентом США Дональдом Трампом.

Основная часть законопроекта H.R. 5334 направлена на усиление экономического давления на Россию. Как сообщает Reuters, законопроект предусматривает меры против российских энергетического и оборонного секторов, а также против так называемого «теневого флота» танкеров, которые используются для обхода действующих санкций.

Документ также предусматривает расширение полномочий президента США по введению тарифов в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители или способствуют сохранению зависимости от них. Reuters отмечает, что в число таких государств могут войти Китай и Индия.

Кроме того, законопроект содержит дополнительные санкционные положения в отношении Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что американские чиновники были шокированы тем, что на следующий день после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Россия совершила массированную атаку на Украину. Вашингтон пытался понять, почему Владимир Путин пошел на демонстрацию силы сразу после контактов американской разведки с российской стороной.

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