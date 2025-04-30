В Конгрессе США обеспокоены возможным заговором Китая с Россией – что произошло

Государственный секретарь Марко Рубио / © Associated Press

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Группа американских законодателей направила запрос в Госдепартамент США, требуя разъяснений по поводу участия китайских боевиков в войне России против Украины. Они подчеркнули, что такая деятельность возможна только при условии молчаливого согласия китайского правительства, что может свидетельствовать о более глубоком сотрудничестве между Москвой и Пекином.

Об этом пишет Reuters.

В этом месяце Украина задержала двух китайцев на востоке страны и сообщила, что около 155 китайцев сражаются на стороне России. Государственный департамент США подтвердил эту информацию, однако отметил, что задержанные китайцы являются наемниками, а не официальными представителями Китая.

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Обращение, присланное избранным комитетом Палаты представителей США из Китая, отражает растущее желание части законодателей усилить давление на Китай из-за его сотрудничества с Россией.

«Учитывая широкую контролируемость китайским правительством китайского общества, очевидно, что вербовка граждан Китая Россией не могла состояться без хотя бы молчаливого согласия Коммунистической партии Китая», — говорится в письме Рубио.

Законодатели попросили Государственный департамент сообщить, обращались ли США в Китай по этому поводу, и какие шаги власти предпринимают для решения этого вопроса.

Пекин, заявивший о «партнерстве без ограничений» с Москвой, осудил «небрежные заявления» об участии китайцев в войне в Украине. Китай позиционирует себя как посредник в мирных переговорах, но не критикует полномасштабное вторжение России в Украину.

Государственный департамент США охарактеризовал информацию об участии китайцев в войне России как «тревожную».

Муленар заявил, что Китай не является «нейтральным актером» в этом конфликте.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вербует китайцев из-за социальных сетей для войны в Украине.

Как известно, Китай не только снабжает компоненты для танков и дронов, но и активно предоставляет боевые дроны для использования на фронте.

Напомним, ранее руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко заявлял о том, что китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства.