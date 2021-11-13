В Конгрессе США предложили не пускать на авиарейсы внутри США без прививки против COVID-19 или теста

В Конгрессе США предложили не пускать на авиарейсы внутри США без прививки против COVID-19 или теста

Политики уверяют, что это - необходимый и давно назревший шаг к тому, чтобы все американцы чувствовали себя в безопасности.

36 американских конгрессменов обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали сделать обязательной вакцинацию против COVID-19 для всех пассажиров внутренних авиарейсов или обязать их предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Это необходимый и давно назревший шаг к тому, чтобы все американцы чувствовали себя в безопасности и уверенно во время путешествий и уменьшали шансы на еще один разрушительный зимний всплеск инфекции", - считает член Палаты представителей Дон Байер.

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Напомним, что с 8 ноября 2021 года для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от COVID-19 вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения.

AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna - это вакцины от коронавируса, которые получают украинцы. Все они утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ.

Заметим, что российская вакцина "Спутник V" не входит в этот список.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. В РФ зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации.

В январе 2021 года в России заявили о выпуске еще одной вакцины от коронавируса. Препарат называется "ЭпиВакКорона". В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Эта российская вакцина, как и предыдущие два, не получила одобрение ВОЗ.

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и ослабят ограничения для авиаперелетов 11 октября во Франции изменили правила въезда для иностранцев. Пересекать границу страны разрешено лицам, которые прошли полный курс вакцинации и были привиты соответствующими препаратами.

Пересекать границу страны разрешено лицам, которые прошли полный курс вакцинации и были привиты соответствующими препаратами. Правила въезда в страну изменили в Германии и Великобритании, где признали украинские COVID-сертификаты о прививках. В обеих странах не признают вакцинацию китайским препаратом CoronaVac, который широко применяют в Украине.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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