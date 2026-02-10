В Конгрессе США призвали расследовать причастность России к преступлениям Эпштейна

Джеффри Эпштейн / © Минюст США

Реклама

Демократические конгрессмены США требуют полного обнародования файлов осужденного финансиста Джеффри Эпштейна и проведения расследования международной влиятельной группировки, в том числе с возможными связями с Россией.

Об этом Общественному сообщили конгрессвумен от Демократической партии Мелани Стенсбери и Жасмин Крокетт.

Мелани Стенсбери подчеркнула, что дело Джеффри Эпштейна выходит за рамки ответственности отдельных лиц и касается масштабной сети торговли людьми, отмывания средств и политического влияния.

Реклама

«Мы знаем, что 9–10 других стран в мире открывали расследование или подталкивали своих лидеров к отставке из-за их афилиации с Джеффри Эпштейном», — заявила конгрессвумен.

Она также сделала громкое заявление о роли американских властей и президента США.

«Правительство США причастно к маскировке крупнейшего скандала сексуальной торговли людьми в истории США, и Дональд Трамп находится в самом эпицентре этого», — сказала Стенсбери.

По ее словам, в материалах дела фигурируют десятки человек из окружения и семьи Дональда Трампа, тогда как государство, как оно утверждает, годами способствовало сокрытию одного из самых больших секс-скандалов в истории страны.

Реклама

Стенсбери также отметила, что связи Эпштейна с Россией остаются не до конца ясны, однако есть достаточные основания для отдельного расследования.

«Мы не до конца понимаем, для кого именно он работал — будь то договоренности с бизнесом или правительством. Этот вопрос имеет важную важность для любого уголовного расследования», — подчеркнула она.

В свою очередь конгрессвумен Жасмин Крокетт заявила, что добивается потери должностей теми участниками преступлений Джеффри Эпштейна, которые представляют правительства других государств.

«Мы проследим за всеми доказательствами. Мы видели, что правительства некоторых стран принимали участие в этой преступной группировке», — отметила Крокетт.

Реклама

Она подчеркнула, что независимо от должностей и статуса причастных ответственность должна быть неизбежной.

«Кто бы это ни был, мы хотим, чтобы участники этой схемы потеряли свои должности. Речь идет о том, чтобы маленькие девушки и женщины в мире не стали жертвами под давлением самых влиятельных правительств», — заявила конгрессвумен.

Кроме того, Жасмин Крокетт обвинила руководство Палаты представителей США в сознательном блокировании полноценного расследования дела.

Ранее сообщалось, что жертвы Эпштейна требуют от британского короля Чарльза публичных извинений.

Реклама

Мы ранее информировали, что американский мультимиллиардер Илон Маск объявил, что готов финансировать адвокатов для каждого, кто даст правдивые показания по делу умершего финансиста Джеффри Эпштейна.