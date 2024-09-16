В Конгрессе США пройдут слушания из-за свидетельств о НЛО у ядерной базы

Конгресс США проведет слушания по НЛО после появления нового видео с "большим" объектом над ядерной базой.

Об этом сообщило издание Daily Mail.



Сенатор Кирстен Джиллибранд подтвердила, что Конгресс США проведет слушания по НЛО в связи с новым видео, на котором зафиксирован загадочный объект возле ядерной базы BBC. Появившаяся в интернете видеозапись показывает крупный объект с мерцающими и вращающимися огнями, который был замечен в Монтане, примерно в 100 километрах от американской ядерной базы ВВС.

Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность и может стать основанием для новых слушаний в Конгрессе, которые могут начаться в сентябре. Сенатор Джиллибранд, инициировавшая проведение слушаний, подчеркнула важность обеспечения прозрачности в вопросах, касающихся НЛО, и восстановления доверия к Управлению по охоте на НЛО (AARO). Она также выразила надежду, что на слушаниях будет представлен отчет о проведенных расследованиях и результатах.

Сенатор Джиллибранд отметила необходимость обеспечения общественного доступа к информации и стимулирования граждан к сообщениям об их наблюдениях. Эти меры направлены на повышение уровня доверия к государственным органам и обеспечение лучшего понимания и контроля за подобными инцидентами.

Напомним, республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, ведущий расследование случаев НЛО, заявил, что инопланетяне существуют и что правительство США знает об их существовании еще с конца 19 века.

Ранее Пентагон подтвердил, что военные исследуют более 500 случаев появления НЛО, но недостаточно данных для определения большинства объектов. В частности, более 160 объектов признаны воздушными шарами. Американские военные также имеют большое количество видео с НЛО в архивах ВМС США, но пока не планируют публиковать их по определенным причинам.

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