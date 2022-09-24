В Конгрессе США становится больше противников помощи Украине: журналисты WSJ назвали причины

В Конгрессе США становится больше противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов. В частности, постоянный поток помощи теряет популярность среди республиканцев.

Так, все чаще республиканцы делают заявления о том, что выделяемые Украине деньги лучше потратить на борьбу с Китаем и решение внутренних проблем США.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В заявлениях республиканцев звучит – политики ищут оправдание заграничным растратам, пока в США наблюдаются собственные проблемы, например высокая инфляция и экономический спад. По оценкам авторов статьи, такая риторика может усилиться, если в результате промежуточных выборов Республиканская партия получит большинство мест в Палате представителей.

За помощь Украине после полномасштабного вторжения России голосовали обе американские политсилы. Однако недавно Стив Скализ и Элиз Стефаник, занимающие второе и третье места в рейтинге республиканцев, отказались публично заявлять о продолжении поддержки Украины в случае победы своей партии.

"Есть много членов (партии – ред.), которые хотят видеть больше подотчетности в Министерстве обороны и больше внимания к существующим угрозам. Китай очень активно наращивает военно-морской флот, а наш военно-морской флот сейчас находится в упадке", – сказал Скализ.

Издание отмечает, что до конца сентября американский Конгресс должен принять законопроект о временном финансировании. В документе заложено 13,7 млрд. дол. для помощи в Украине. Прогнозируется, что законопроект будет принят, однако дальнейшие запросы Киева в США могут столкнуться с весомым сопротивлением.

Республиканцы способны применить правило поддержки большинства, сообщил представитель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Рубен Гальего. Такое правило использовали предыдущие спикеры Палаты. Оно требует согласования большинства членов партии для вынесения какого-либо законопроекта на голосование. Если это правило будет применено, выделять помощь Украине со стороны США станет гораздо сложнее.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война идет не по плану Путина и призвал членов Альянса усилить поддержку Украины.

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