В Конгрессе США требуют от Трампа принять два решения, критически важных для Украины

В Конгрессе США оказывают давление на администрацию Дональда Трампа / © ТСН.ua

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Двухпартийная группа американских законодателей из Палаты представителей и Сената усиливает давление на администрацию президента Дональда Трампа в связи с решениями, которые могут ослабить позиции Украины в войне с Россией. Конгрессмены требуют отменить ослабление ограничений на импорт российских энергоносителей, а также восстановить и расширить доступ Украины к спутниковым системам Starlink и военной системе Starshield, предупреждая, что перебои в работе связи могут парализовать украинские военные операции.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

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Конгрессмены выступили против импорта российского топлива

Республиканцы и демократы подготовили законодательные инициативы, направленные на отмену разрешения администрации Трампа на операции с российским дизельным топливом. Соответствующее временное разрешение Министерства финансов США действует до 7 апреля 2027 года.

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Авторы законопроекта считают, что ослабление ограничений помогает России получать доходы для продолжения войны против Украины и противоречит ранее принятому запрету на импорт российской нефти.

«Конгресс должен пресекать возмутительные попытки президента пойти на уступки Путину», — заявил республиканец Дон Бэкон.

Законодатели требуют гарантий в отношении Starshield

Отдельное обращение к министру обороны США Питу Хэгсету подписали восемь законодателей из обеих партий. Они призвали расширить контракт Пентагона на использование Starshield и обеспечить Украине бесперебойный доступ к Starlink и Starshield, в частности достаточное географическое покрытие для законных военных операций.

Конгрессмены подчеркнули, что ограничение скорости, сужение зоны покрытия или прерывание спутниковой связи снижают эффективность украинских войск и дают российской армии оперативное преимущество.

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Они также предложили рассмотреть возможность применения Закона об оборонном производстве США, чтобы обеспечить украинским вооружённым силам надёжный доступ к спутниковой связи, необходимой для командования, обмена разведданными и управления беспилотниками.

В Конгрессе расследуют обстоятельства ограничения связи

Спор вокруг Starlink и Starshield привёл к нескольким расследованиям в Конгрессе. Законодатели требуют от Илона Маска и SpaceX объяснить, кто принял решение об ограничении доступа Украины, обсуждали ли его с Дональдом Трампом или представителями России и какие условия Киев должен выполнить для восстановления полноценного доступа.

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг, что Трамп или другие представители администрации заранее знали об ограничениях или приказали их ввести. Сам Маск заявлял, что Starshield контролируется правительством США, а решения о её использовании зависят от американских властей.

В то же время позиции Вашингтона и Киева по поводу возобновления работы системы расходились: Трамп заявлял о возобновлении услуг после контакта с Маском, тогда как президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ограничения остаются в силе.

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Республиканец Том Тиллис также раскритиковал сложившуюся ситуацию, заявив, что тот, кто делает Путину подарок в виде более уязвимой Украины, должен открыто взять на себя ответственность.

Напомним, в субботу, 24 октября, Илон Маск заявил, чтоукраинские военные якобы использовали коммерческую сеть Starlink для «наступательных атак с помощью беспилотников с целью убийства людей». Украинские специалисты опровергли такое обвинение, указав на то, что использовать именно гражданскую сеть Starlink для выполнения военных миссий с помощью беспилотников технически невозможно.

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