В Конгрессе США требуют восстановить Украине доступ к Starshield: что известно о новых ограничениях

Конгресс США / © Associated Press

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Двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США призвала администрацию президента Дональда Трампа и компанию SpaceX немедленно восстановить полноценный доступ Украины к спутниковой системе Starshield.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном в соцсети X 12 ноября.

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Обращение подписали от имени 105 членов двухпартийной группы. Конгрессмены заявили, что обеспокоены сообщениями из Украины о повторных ограничениях работы Starshield.

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«Конгресс четко заявил, что способность Украины защитить себя и остальную Европу является жизненно важным национальным интересом США. Мы требуем от администрации Трампа и компании SpaceX полного отчета о том, как и почему это произошло, а также немедленных действий по восстановлению полного доступа к Starshield», — отметили американские законодатели.

В Конгрессе обвинили ограничение Starshield в ослаблении обороны Украины

На ситуацию отреагировал и республиканец Дон Бэйкон. Он заявил, что ограничение скорости и уменьшение возможностей Starshield оказывают негативное влияние на способность украинских военных противодействовать российской агрессии.

Конгрессмен призвал провести масштабное расследование, чтобы выяснить, кто принял решение.

«Независимо от того, это решение исполнительной власти или господина Маска, оно приводит к гибели большего количества украинцев. Такие действия помогают военному преступнику Путину. Конгресс должен провести масштабный надзор и установить, кто несет ответственность. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — написал Бейкон в X.

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Какие ограничения Starshield действуют в Украине

Временный поверенный по делам Украины в США Денис Сиеник сообщил Общественному, что ограничения начали вводить постепенно за несколько дней до этого. В частности, в отдельных районах скорость работы системы была ограничена до 100 миль в час — примерно 161 км/ч.

По словам дипломата, проблемы касаются оккупированных территорий Украины и районов вдоль линии боевого столкновения.

«Линия столкновения — это первая линия нашей обороны и первый рубеж перехвата русских дронов. Пока мы не получили никаких объяснений от SpaceX или Пентагона», — отметил Сиеник.

Зеленский сообщил о сбоях Starshield вдоль фронта

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что подразделения сил обороны фиксируют значительные нарушения работы Starshield над территорией страны. По его словам, проблемы наблюдаются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

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Сбои связаны с ограничениями, срабатывающими при движении со скоростью более 161 км/ч.

Напомним, Украина стремится как можно быстрее обсудить новое соглашение о доступе к военному спутниковому сервису.

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