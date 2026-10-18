В Конгрессе США возмущены решением Трампа по поводу санкций против России: почему быстрого ответа не будет

Конгресс США / © Associated Press

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Американские законодатели из обеих партий подвергли резкой критике решение президента Дональда Трампа приостановить санкции против России, предусмотренные так называемым "законом Грэма". В то же время, быстрой реакции Конгресса США ожидать не стоит, поскольку обе его палаты находятся на перерыве до завершения промежуточных выборов.

Об этом сообщает Associated Press .

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Почему Конгресс не может быстро ответить Трампу

В пятницу, 16 октября, Трамп подписал указ, приостанавливающий применение масштабного пакета санкций против российской экономики. Ограничения должны вступить в силу уже 18 октября.

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Президент объяснил решение соображениями национальных интересов США.

Однако этот шаг вызвал волну критики среди законодателей, ранее поддержавших санкционный закон с широким двухпартийным большинством.

Несмотря на возмущение, возможности Конгресса оперативно повлиять на решение Белого дома ограничены. Палата представителей и Сенат находятся на перерыве до завершения промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября.

Поэтому в ближайшее время законодатели вряд ли смогут принять решение, которое бы заставило администрацию Трампа изменить свою позицию.

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Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что администрации требуется 60 дней для оценки возможных экономических последствий введения санкций.

По его словам, Вашингтон должен учесть уже существующие тарифы, высокие цены на энергоносители и последствия войны с Ираном.

Республиканцы также выступили против решения президента

Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что Россия является агрессором, а Соединенные Штаты должны усиливать экономическое давление на Москву.

Его однопартиец Том Тиллис назвал решение администрации безответственным. Он напомнил, что Сенат поддержал закон 86 голосами против 11.

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Сенатор-республиканец Джон Корнин также подверг критике Трампа, заявив, что покойный сенатор Линдси Грэм, в честь которого назван закон, был бы возмущен таким решением.

Не менее резко отреагировали демократы.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил президента в поддержке российской экономики, а сенатор Элизабет Уоррен призвала коллег добиться пересмотра решения Белого дома.

В то же время законодатели пока не представили согласованный механизм, который позволил бы быстро восстановить санкции.

Что будет с санкциями против России

Так называемый "закон Грэма" предусматривает ограничения против российских чиновников, банков и танкеров теневого флота, помогающих Москве обходить санкции.

Документ также предусматривает введение таможенных пошлин до 100% для крупнейших импортеров российской нефти и газа.

В то же время, Трамп решил приостановить применение новых ограничений на фоне договоренностей с Россией о закупке дизельного горючего.

Это соглашение также вызвало критику среди американских законодателей. Они опасаются, что доходы от экспорта энергоносителей позволят Кремлю продолжать войну против Украины.

Представитель демократов Грегори Микс уже представил законопроект, направленный на блокирование договоренностей по российскому дизелю.

Сам Трамп, несмотря на подписанный указ, заявил журналистам, что окончательное решение о санкциях еще предстоит определить.

Таким образом, дальнейшая судьба ограничений против России остается неопределенной, а какие-либо законодательные шаги в ответ на решение президента могут отложиться, по меньшей мере, до возвращения Конгресса с перерыва.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Трамп приостановил санкции по «закону Грэмма»: у Путина внезапно заговорили о мире и сотрудничестве.

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