В Конгрессе США все заседания начинаются с молитвы об Украине

В Палате представителей и Сенате также придерживаются этой традиции.

В Конгрессе США в начале каждого заседания молятся об Украине. Это происходит с самого начала полномасштабного вторжения России.

По крайней мере, раз в неделю американские капелланы в Конгрессе вспоминают в молитвах Украину.

Об этом говорится в издании Голос Америки.

Традиции молиться за Украину там придерживаются независимо от того, рассматривается ли вопрос относительно Украины в расписании законодателей.

"Мы молимся, чтобы ты, Господи, снова пробудил у нас страсть, преданность и готовность защищаться от современных врагов, за свободу и суверенитет, мир и справедливость. Нам стоит только оглянуться вокруг света, чтобы увидеть пример нерациональной гордыни, угрожающей Украине. Поддержи украинский народ, его решительность и твердую преданность противостоять угнетателям и этому печально известному периоду в их истории", — говорит в молитве Маргарет Киббен, капеллан Палаты представителей США.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что может победить российского врага. Но для этого нужны ресурсы.

Залужный также отметил, что украинские военные не примут никаких договоренностей или компромиссных решений с РФ.

Ранее в Пентагоне спрогнозировали сценарии войны зимой.

Читайте также