В Конгрессе США зарегистрировали законопроект об "аннексии Гренландии" и статусе штата

США / © Associated Press

Республиканец Рэнди Файн внес в Конгресс США законопроект, предусматривающий аннексию Гренландии и предоставление ей статуса американского штата. Инициатива обосновывается соображениями национальной безопасности и конкуренцией в Арктике.

Об этом конгрессмен сообщил на личном сайте.

В Конгрессе США внесли законопроект об аннексии Гренландии. / © Фото из открытых источников

Рэнди Файн, представляющий 6-й округ штата Флорида, заявил, что законопроект направлен на защиту стратегических интересов США в Арктическом регионе и противодействие росту влияния Китая и России. По его словам, в условиях ужесточения глобальной конкуренции Соединенные Штаты не могут допустить доминирования "враждебных государств" в регионе, который он назвал критически важным для безопасности страны.

Файн подчеркнул, что контроль над Гренландией имеет ключевое значение для арктических судоходных путей и безопасности США.

"Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать. Это жизненно важный ресурс национальной безопасности", – заявил конгрессмен.

В пояснительной части инициативы также упоминаются заявления президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио о том, что Арктика становится одной из главных арен глобального соперничества. Автор законопроекта утверждает, что Китай и Россия активно расширяют свое присутствие в регионе, в то время как предыдущая политика США, по его словам, привела к ослаблению стратегических позиций страны.

Законопроект уполномочивает президента США предпринимать необходимые шаги для аннексии или приобретения Гренландии как территории Соединенных Штатов. Документ также предусматривает подготовку отчета для Конгресса с перечнем изменений в федеральное законодательство, необходимые для возможного принятия Гренландии в качестве нового штата США.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.