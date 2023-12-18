В Конгрессе США заявили о продвижении переговоров по границе, что необходимо для помощи Украине

Вместе с тем законодатели расходятся в оценках, когда будет достигнуто окончательное соглашение.

Демократы и республиканцы в Конгрессе Соединенных Штатов заявляют, что переговоры о миграционной реформе продвигаются успешно, поэтому есть положительные ожидания по принятию пакета помощи Украине.

Вместе с тем законодатели расходятся в оценках, когда будет достигнуто окончательное соглашение, информирует The Hill.

"Несмотря на то, что многие законодатели заявляют о достижении прогресса в переговорах о границе, они выражают разные взгляды относительно того, когда соглашение действительно будет достигнуто",- отмечается в публикации.

Сенатор от демократов Джо Манчин заявил, что соглашение между законодателями может быть достигнуто уже на этой неделе.

"Это то, на что я действительно очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим что-нибудь на следующей неделе, и мы будем оставаться там, пока не сделаем это", — сказал Манчини.

Также обнадеживающие оценки по переговорам высказали сенаторы-демократы Крис Кунс, Крис Ван Голлен и республиканец Джон Корнин.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм заявил, что он ожидает продолжения переговоров в следующем году, поскольку стороны еще не приблизились к общему решению.

Напомним, ранее сообщалось, что экспосол Украины в США рассказал о вариантах дальнейшей помощи из Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что на этой неделе ожидается, что Сенат США проголосует за помощь для Украины.

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