В Конгрессе заговорили об отставке Трампа после его слов об Иране — детали

Законодатели США рассматривают импичмент или применение 25-й поправки по Трампу / © Associated Press

Законодатели США обсуждают варианты импичмента или временного устранения президента Дональда Трампа в соответствии с 25 поправкой.

Об этом сообщает Axios.

Причиной обсуждений стали недавние высказывания Трампа об Иране, где он отметил, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация". Это высказывание спровоцировало новую волну призывов среди демократов об отставке главы государства.

Демократы открыто рассматривают импичмент или применение 25-й поправки, позволяющей вице-президенту и большинству членов Кабинета Министров временно отстранить президента, если он «не способен выполнять свои обязанности». Решение об устранении должно быть подтверждено двумя третями голосов обеих палат Конгресса.

Некоторые законодатели уже высказались публично

«Этого безумного психа нужно отстранить от должности. Примените 25-ю поправку или импичмент», — написала член Палаты представителей Ильхан Омар.

К вечеру 7 апреля более 50 демократов в Палате представителей, а также сенаторы Эд Марки и Рон Вайден призвали к отстранению Трампа путем импичмента или через 25 поправку.

Обсуждение возможного устранения президента усилилось после ряда военных ударов США.

Напомним, 7 апреля американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».