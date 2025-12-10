В Конгрессе зарегистрирован законопроект о выходе США из НАТО

Флаг США / © Associated Press

Республиканец Томас Масси, член Палаты представителей США от штата Кентукки, подал законопроект, который предусматривает выход Соединенных Штатов из НАТО.

Об этом он написал в соцсети Х.

«НАТО — это пережиток холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства для защиты нашей страны, а не социалистических государств. Сегодня я представил законопроект HR 6508 о прекращении членства США в НАТО», — говорится в сообщении.

В своем законопроекте конгрессмен Томас Масси объяснил, что НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более трех десятилетий назад. По мнению Масси, с тех пор участие США в альянсе обошлось американским налогоплательщикам в триллионы долларов и продолжает создавать риски вовлечения Соединенных Штатов в международные конфликты.

Законопроект предусматривает, что президент США должен уведомить НАТО о выходе страны из альянса не позднее чем через 30 дней после того, как документ вступит в силу.

В законопроекте также подчеркивается, что европейские члены НАТО имеют достаточные экономические и военные ресурсы для обеспечения собственной обороны без прямого участия США. Таким образом, Масси аргументирует необходимость завершения членства США в НАТО с целью экономии средств и уменьшения рисков для страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что представители Пентагона на встрече с дипломатами стран-членов НАТО в Вашингтоне четко дали понять что Соединенные Штаты больше не хотят нести основное бремя конвенционной (неядерной) обороны Европы.