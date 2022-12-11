В Копенгагене с успехом состоялись два концерта украинского "Щедрика" (фото, видео)

Коллектив дал концерт в датской столице по дороге домой из Нью-Йорка, где на сцене Карнеги-Хола пением праздновал 100-летие первого исполнения самой популярной в мире рождественской песни " Щедрик " (также известной как "Carol of the Bells") украинского композитора Николая Леонтовича ( 1877–1921).

Первый концерт прошел в средневековом Соборе святого духа в центре старого города. В зале ни одного свободного места. Билеты датчане раскупили всего за три дня.

Вход для украинских переселенцев и детей бесплатный.

Стоя аудитория встречала почетных гостей: украинских военных Игоря Кузьмина, Андрея Янченко, Игоря Зарембу, которые проходят реабилитацию в Дании после тяжелых ранений.

Важно, что в контексте межкультурного диалога, являющегося одним из важнейших приоритетов Украинского дома в Дании, хор "Щедрик" разделил сцену с местными коллегами.

Юные певцы "Данской хоровой капеллы мальчиков", история которой достигает немецкой оккупации Дании в 1943 году, после исполнения нескольких рождественских песен, торжественно передали украинским хористам горящие свечи — символ глубокого уважения к той приверженности искусству, что побуждает даже " бомбоубежищах, при свечах, рискуя жизнью.

Второй концерт состоялся в храме Святого Петра и также собрал полный зал датских ценителей хорового пения и украинцев, нашедших здесь временное убежище.

"Русское вторжение жестоко нарушило жизнь миллионов украинцев, и в тяжелых обстоятельствах войны теперь каждый день для хора "Щедрик" является экзистенциальной битвой. Мы стремимся защитить жизнь каждого молодого голоса, который сейчас под угрозой ракетных ударов, во время ежедневных отключений света и отсутствия тепла на Мы также делаем все возможное, чтобы оставаться на связи с теми, кто сейчас живет в разных странах.Приглашение посетить Копенгаген — это возможность продолжить наш творческий процесс и донести вкус украинского Рождества и высокой музыкальной культуры до датской аудитории, а также поблагодарить Данию за ее прием украинцев, которые ищут временную защиту за пределами родины", — прокомментировала хормейстер хора "Щедрик" Марианна Саблина.

На концертах прозвучала как мировая и украинская рождественская классика, так и современные шедевры. Среди них: "Щедрик", традиционная украинская народная песня в обработке Николая Леонтовича, "Где-то в моей памяти" Джона Уильямса из фильма "Один дома", "Тихая ночь" Франца Грубера, "Шаговое колесо" Анны Гаврилец, "Аллилуйя" Валентина Сильвестрова и т.д.

"Щедрик" — один из самых известных молодежных хоров в мире, обладатель многочисленных гран-при на ведущих музыкальных и хоровых фестивалях, а последний — первое место с отличием "Выдающийся успех" в своей категории на XIII Summa Cum Laude International Молодежный музыкальный фестиваль (Австрия), 2019.

Репертуар "Щедрика" — около 1000 произведений эпохи Возрождения и барокко, классической, романтической и современной музыки, народных песен со всего мира. К сожалению, из-за вторжения России молодые музыканты хора в последнее время репетировали во время отключений электроэнергии в Киеве, во тьме местного Дворца искусств, только фонариками, освещавшими ноты.

Напомним, что в этом году "Щедрик" 100 лет. В Нью-Йорке прошло празднование юбилея рождественской колядки

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