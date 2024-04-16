В Копенгагене загорелась историческая фондовая биржа, которой более 400 лет (фото)

Это знаковое для Дании здание загорелось во время пребывания на ремонте.

В Копенгагене 16 апреля пожар охватил старую фондовую биржу – одно из самых известных зданий столицы Дании. Охваченный огнем шпиль здания обрушился, что напоминает пожар в парижском соборе Нотр-Дам в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters.

Экстренные службы, сотрудники Датской торговой палаты, включая ее гендиректора Брайана Миккельсена, а также прохожие выносили большие картины из здания старой фондовой биржи, пытаясь спасти от пламени исторические артефакты.

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"Мы спасаем все, что можем", – сказал руководитель пожарной службы Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен.

Из-за возгорания пришлось эвакуировать расположенное неподалеку Министерство финансов.

Когда вспыхнул пожар, историческое здание биржи со шпилем в форме четырех переплетающихся хвостов драконов находилось на ремонте и было покрыто строительными лесами. Поэтому экстренным службам было трудно добраться до пламени, а медная крыша задерживала тепло.

Как сообщили пожарные, части крыши обрушились, и огонь распространился на несколько этажей здания.

Над локализацией огня работало около 120 человек, однако лишь около 40% пожара было под контролем. Поэтому операция по тушению пламени будет длиться не менее 24 часов.

Сообщений о пострадавших не поступало. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.

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Пожар в здании старой фондовой биржи в Копенгагене/Скриншот с видео

"Ужасные фото с биржи. Так грустно. Знаковое здание, которое много значит для всех нас..." – написал в Сети министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

"Важная часть нашего архитектурного наследия горела и до сих пор горит. В течение поколений характерный шпиль дракона помог охарактеризовать Копенгаген как "город башен", – написал в Сети король Фредерик.

"400 лет культурного наследия Дании в огне. Здание наполнено искусством, много рассказывающим о нашей истории, о том, кем мы являемся как люди", — написал в Сети министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.

Пожар в здании старой фондовой биржи в Копенгагене/Скриншот с видео

Известно, что в здании 17 века в стиле голландского ренессанса больше не размещается Датская фондовая биржа. Дом с 1857 года служит штаб-квартирой Датской торговой палаты. Он был построен сначала для размещения киосков, где торговали такими товарами, как чай и специи. Торговая палата Дании работала над восстановлением здания в стиле короля Кристиана IV, который приказал возвести сооружение.

К слову, в оккупированной Евпатории 16 апреля вспыхнул пожар в частном зоопарке, там погибли 200 животных.

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