В Корее повторно арестовали экс-президента: дело о военном положении получило новый поворот

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. / © Associated Press

Реклама

В четверг, 10 июля, Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля. Он подозревается в попытке незаконного введения военного положения в декабре прошлого года — это уже второй случай, когда Юна берут под стражу.

Об этом сообщает Yonhap.

Судья Нам Се Джин удовлетворил ходатайство специального прокурора Чо Ин Сука, ссылаясь на риск уничтожения улик со стороны подозреваемого. Бывший президент был сразу доставлен в следственный изолятор в городе Ийван, к югу от Сеула.

Реклама

Прокуратура предъявила пять ключевых обвинений. В частности, Юна подозревают в попытке собрать неполный состав правительства 3 декабря — именно в тот день оно сделало проваленный шаг к введению военного положения. Также его обвиняют в создании фальшивого документа, который якобы должен предоставить легитимность его действиям. Этот документ, по данным следствия, был подписан тогдашним премьером Хан Док Су и министром обороны Ким Эн Хеном, но впоследствии отменен.

Другие обвинения касаются инструкций, которые Юн вроде бы давал своим подчиненным: в частности распространять дезинформацию в иностранных медиа, препятствовать его задержанию спецслужбами в начале января и уничтожить мобильные телефоны, которые использовали военные командиры.

На слушании Юн и его адвокаты отрицали все обвинения.

Первый арест Юна произошел еще в январе, когда он еще занимал пост президента. Тогда суд впоследствии отменил меру пресечения, и он вышел на свободу в марте. Однако сейчас дело возобновлено с новыми доказательствами, которые могут стать началом громкого процесса против экс-лидера государства.

Реклама