В Косово был убит полицейский: в частично признанной стране снова неспокойно

На севере частично признанного государства Косово в селе Баньское был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Косово Альбин Курти.

"В настоящее время продолжаются выстрелы из огнестрельного оружия разного калибра по нашей полиции. Нападающие – профессионалы в масках и с тяжелым вооружением", – сообщил он.

По информации косовского премьера в Баньском и Звечане находятся не менее 30 вооруженных до зубов людей с техникой и в масках. Они оцеплены силами косовской полиции.

Косовский спецназовец на въезде в село Баньское / Фото: Kosovo Online

"Речь идет не о крестьянах из местности северного муниципалитета, а о профессионалах в масках, униформе и с крупнокалиберным оружием, которые приехали дестабилизировать Косово и воевать на территории нашей Республики", — сказал Курти.

Полиция Косово уточнила, что ночью отдел оперативного реагирования пограничной полиции заметил два грузовика без номерных знаков на мосту на въезде в село Баньское, которые блокировали проезд в населенный пункт.

Когда полицейские достигли этого места, они "встретили сопротивление", двое правоохранителей были ранены, говорится в сообщении косовской полиции в Facebook. Их доставили в региональную больницу в Южной Митровице, где врачи констатировали смерть тяжело раненого полицейского.

Как пишет балканское издание Kurir, на данный момент, по неофициальной информации, въезд в Косово через КПП Яринья и Брняк запрещен, ограничений на выезд нет.

Kosovo online добавляет, что на повороте в сторону Баньска на перекрестке находится много бронетехники косовского спецназа (ROSU).

В отделение полиции в Северной Митровице прибыл глава специальной миссии Евросоюза EULEX Джованни Пьетро Барбано.

Вооруженные люди ворвались в православный монастырь

Рашко-Призренская епархия Сербской правосоавной церкви обнародовала заявление, в котором сообщила, что группа вооруженных людей в масках на бронетехнике ворвалась в их монастырь в селе Баньское на севере Косово.

"По последней информации группа вооруженных людей в масках на бронетехнике ворвалась в самый монастырь, во время чего сломала закрытые ворота монастыря. По соображениям безопасности братия монастыря и верующие закрылись в жилых помещениях. Храм монастыря тоже заперт. По двору люди передвигаются вооруженные люди в масках. Периодически слышны выстрелы", – говорится в сообщении.

Косово обвиняет Сербию

В нападении премьер Альбин Курти обвинил Сербию.

"Организованная преступность при политической, финансовой и логической поддержке официального Белграда нападает на наше государство", – написал он.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич анонсировал, что обратится сегодня к своим гражданам по поводу произошедших на севере Косово инцидентов.

Напомним, что последние беспорядки на севере Косово, населенного преимущественно этническими сербами, произошли в мае этого года. Тогда в конфликт были вынуждены вмешаться миротворцы НАТО.

Для справки: в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признают многие страны, в том числе Украина. Сербы, составляющие большинство населения севера Косово и некоторых других муниципалитетов, не признают независимость и считают Белград своей столицей.

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