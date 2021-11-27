В Косово из автомата расстреляли автобус со студентами: есть погибшие и раненые

В Косово из автомата расстреляли автобус со студентами: есть погибшие и раненые

Погибли двое студентов, 2003 и 2004 годов рождения, и водитель автобуса.

Возле города Дечаны в Косово неизвестный обстрелял автобус, перевозивший студентов медицинской и экономической школ, из автомата Калашникова.

Об этом передают Kosovo online и сербский телеканал РТС.

Двое студентов, 2003 и 2004 годов рождения, и водитель автобуса погибли. В больнице сообщили, что количество раненых неизвестно. По некоторым данным, два человека находятся в тяжелом состоянии.

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По неофициальной информации, сербов в автобусе не было. Все погибшие и пострадавшие – албанцы.

"На данный момент у нас нет конкретного мотива и нет информации, которой бы с вами поделиться. Мы даже не можем говорить о количестве подозреваемых, мы работаем только над установлением лиц, совершивших это трагическое преступление", — сказал прокурор.

Сербская газета Kurir пишет, что сербские силы не имеют отношения к нападению на автобус с албанскими детьми. Якобы нападавший совершил преступление из мести. Издание утверждает, что водитель и кондуктор автобуса выгнали парня за то, что он приставал к девушкам. После этого он взял автомат, снова дождался автобуса в другом месте и открыл по нему огонь.

Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения. В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения – сербы. Между двумя народами в регионе постоянно вспыхивают конфликты.

Напомним, что Косово и Сербия договорились о деэскалации на линии разграничения.

В октябре Косово обвинило российских дипломатов в дестабилизации.

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