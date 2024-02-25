В Косово посреди трассы нашли мертвой 22-летнюю украинку: детали

По данным СМИ, женщина приехала в Косово из Украины сама без сопровождения родных.

В частично признанном государстве Косово на трассе Ферезай – Приштина нашли мертвой 22-летнюю гражданку Украины.

Об этом пишут косовские СМИ.

Трагический инцидент произошел 21 февраля.

"21.02.2024 на трассе Феризай-Приштина, около 19:30, без признаков жизни обнаружена гражданка Украины с инициалами А.К.", — говорится в сообщении косовской полиции.

Полицейские во время патрулирования на трассе наткнулись на бездыханное тело женщины. Косовская прокуратура совместно со всеми другими структурами работает над выяснением обстоятельств этой смерти.

В материалах экспертизы указано, что у украинки была сломана нога и несколько травм лица, которые, вероятно, были причинены ударом авто. С другой стороны, пока подозрительные следы насилия на теле жертвы не обнаружены.

По данным СМИ, женщина приехала в Косово из Украины сама без сопровождения родных. Она обратилась за помощью в Департамент по делам гражданства, убежища и миграции. Причиной переезда украинка назвала войну.

В тот момент, когда ее нашли мертвой на трассе, у нее не было ни телефона, ни других вещей. Во время полицейского обыска в квартире в Приштине, где она жила, были найдены телефон, деньги и некоторые другие личные вещи.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку – без матери осталось трое детей.

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