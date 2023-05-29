В Косово снова протесты, в стычки вмешались миротворцы НАТО: что известно о конфликте

ТСН.ua собрал все, что известно о новом обострении в Косово.

На севере частично признанного государства Косово снова вспыхнули протесты

По меньшей мере два серба получили ранения в результате столкновений, передает Kosovo-Online.

Почему снова вспыхнул конфликт

Сербы, компактно проживающие на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, выступают против центральной власти Приштины, состоящей из этнических албанцев. На этот раз конфликт возник из-за того, что на выборах в нескольких городах северных муниципалитетов страны, где преобладает сербское население, победили этнические албанцы.

Сербы голосование бойкотировали, поскольку власти Косово не поддержали создание Сообщества сербских муниципалитетов. Сейчас сербское население пытается не допустить к власти новых мэров-албанцев.

В США, ЕС и НАТО призвали стороны к диалогу. Сербия привела свою армию в полную боевую готовность. Часть подразделений перебросили на границу с Косово.

Что сейчас происходит

Первые столкновения между сербами и албанцами из-за выборов местных властей в северном Косово вспыхнули в пятницу, 26 мая. Новоизбранных мэров забросали камнями. Полиция ответила протестующим слезоточивым газом и водометами.

Сегодня косовская полиция и представители военной миссии, Kosovo Force (KFOR), под эгидой НАТО охраняли здания муниципалитетов в Звечане, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Митровице. Именно в этих общинах в прошлом месяце состоялись досрочные выборы, которые бойкотировали сербы.

Как передает "Балканський оглядач" подразделения KFOR разгоняли группу сербов, собравшихся перед муниципалитетом Звечан.

Отделение полиции, состоящей преимущественно из албанцев, в населенном сербами городе Звечан / Фото: Associated Press

Во время разгона миротворцы применяли слезоточивый газ и светошумные гранаты. Ответчики забросали миротворцев НАТО бутылками и другими предметами.

По информации сербских СМИ, по меньшей мере два человека ранены. В частности, корреспондента Белградского агентства Танюг. Оба раненых доставили в больницу Косовской Митровицы. Поврежден автомобиль косовской полиции и автомобиль KFOR.

Фото: Associated Press

Собравшиеся сербы до сих пор на улице и не отступают. Они вывесили сербский триколор на одну из бронированных машин косовской полиции.

Косовские сербы не хотят подчиняться Приштини / Фото: Kosovo Online

Напомним, что в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признают многие страны, в том числе Украина. Сербы, составляющие большинство населения севера Косово и некоторых других муниципалитетов, не признают независимость и считают Белград своей столицей.

Ранее премьер Косово рассказал, зачем РФ разжигает новый конфликт на Балканах.

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