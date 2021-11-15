В Косово задержали четырех россиян и отправили под стражу

В Косово задержали четырех россиян и отправили под стражу

Отмечается, что россияне незаконно въехали в Косово "альтернативными путями".

В частично признанном государстве Косово задержаны четыре гражданина России за незаконное пересечение границы с Сербией.

Об этом сообщает сербское издание NOVA и косовское RTK.

Косовские правоохранители остановили два автомобиля с белградскими номерами. В них находились двое мужчин и две женщины. Все они оказались гражданами России. Отмечается, что россияне незаконно въехали в Косово "альтернативными путями".

Нарушителей отправили под стражу на 48 часов для дальнейшего рассмотрения дела.

Отметим, что в результате войны 1999 г. между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украина.

Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения. В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения – сербы.

Напомним, что Косово и Сербия договорились о деэскалации на линии разграничения.

В октябре Косово обвинило российских дипломатов в дестабилизации.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку