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В Косово заявили, что Сербия готовила аннексию северных муниципалитетов: там проживает этническое население

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Косово заявили, что Сербия готовила аннексию северных муниципалитетов: там проживает этническое население

Протесты в Косово / Фото: Associated Press

Об этом стало известно из официальных документов, полученных властями.

Сербия имела план аннексии северных муниципалитетов Косово — там преобладают этнические части населения.

Об этом заявил премьер Альбин Курти.

По его словам, Приштина получила документальные подтверждения того, что вооруженная группа на севере Косово на прошлой неделе преследовала цель внедрить план Сербии по взятию под контроль северных муниципалитетов.

"На основе конфискованных документов полиция Косово подтвердила, что террористическая атака была частью более широкого плана по аннексии севера Косово путем скоординированной атаки с 37 определенных позиций. После этого должен был появиться коридор в Сербию для поставки оружия и проезда войск", — заявил Альбин Курти.

Напомним, что НАТО направит дополнительных миротворцев в Косово.

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Дата публикации
Просмотры
172
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