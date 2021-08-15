В Кот-д'Ивуаре впервые за почти 30 лет обнаружили смертоносный вирус Эбола

Больной прибыл из Гвинеи.
В Кот-д'Ивуаре впервые 1994 года обнаружен болезни, вызванной вирусом Эбола.
Сообщение Всемирной организации здравоохранения появилось на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.
По информации специалистов, больной прибыл из Гвинеи. "Вирус Эбола был обнаружен в образцах, собранных у больного, госпитализированного в торговом центре Абиджан по прибытию из Гвинеи", — говорится в сообщении. К слову, именно там в начале 2021 года распространялась лихорадка Эбола.
ВОЗ пока не установили, связанный случай в Кот-д'Ивуаре со вспышкой в Гвинее.
Напомним, ранее стало известно о вспышке лихорадки Эбола в Гвинее на западе Африки. Так, в городе Нзерекоре состоянию на 23 февраля зафиксировано не менее 8 случаев заражения вирусом, пять человек погибли.