В Кот-д'Ивуаре впервые за почти 30 лет обнаружили смертоносный вирус Эбола

В Кот-д'Ивуаре впервые за почти 30 лет обнаружили смертоносный вирус Эбола

Больной прибыл из Гвинеи.

В Кот-д'Ивуаре впервые 1994 года обнаружен болезни, вызванной вирусом Эбола.

Сообщение Всемирной организации здравоохранения появилось на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

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По информации специалистов, больной прибыл из Гвинеи. "Вирус Эбола был обнаружен в образцах, собранных у больного, госпитализированного в торговом центре Абиджан по прибытию из Гвинеи", — говорится в сообщении. К слову, именно там в начале 2021 года распространялась лихорадка Эбола.

ВОЗ пока не установили, связанный случай в Кот-д'Ивуаре со вспышкой в Гвинее.

Напомним, ранее стало известно о вспышке лихорадки Эбола в Гвинее на западе Африки. Так, в городе Нзерекоре состоянию на 23 февраля зафиксировано не менее 8 случаев заражения вирусом, пять человек погибли.

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