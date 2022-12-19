В Кракове 12 дней подряд будут выключать свет в знак солидарности с Украиной

Это символический жест солидарности с пострадавшим народом в рамках акции "Огни для Украины".

В Польше, в городе Краков, выключат иллюминацию в шести местах в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает Radio Kraków.

В польском городе Кракове с 21 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в шести местах в минуту будут выключать иллюминацию.

Как сообщила 19 декабря пресс-служба магистрата Кракова, подсветка Великопольского дворца, базилики Святой Марии, башни ратуши, Суконных рядов, кургана Костюшко и пешеходного моста отца Бернатека будет выключаться на минуту в течение 12 дней.

"Таким образом город продемонстрирует солидарность с Украиной, где до сих пор идет война", — отмечает источник.

К кампании "Огни для Украины" присоединяются все больше городов мира. Кратковременное отключение света должно привлечь внимание к блэкауту, то есть полному прекращению электроснабжения в Украине.

Добавим, что сейчас в Польше разрабатывают законопроект по страхованию рисков для инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в восстановление Украины.

Также заметим, что Польша изменила правила оказания помощи украинцам.

Читайте также: