В Кракове мужчина поджег себя перед консульством Украины: стала известна причина

Перед Генеральным консульством Украины в Кракове 63-летний украинец поджег себя.

Утром 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 63-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя. Его сразу доставили в больницу. По словам правоохранителей, состояние мужчины тяжелое.

Об этом сообщает Radio RMF24.

По словам спикера Главного управления городской полиции в Кракове Петра Шпеха, "человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя нерационально". Мужчина начал выкрикивать лозунги на украинском языке, а затем поджег себя легковоспламеняющимся веществом и сбежал.

63-летний гражданин Украины восклицал призывы вернуться на родину и защищать страну от россиян. Он обращался, вероятно, к украинским мужчинам, собравшимся перед консульством.

Мужчину доставили в больницу. По словам пресс-офицера КМП в Кракове, его состояние сейчас тяжелое и сохраняется угроза жизни.

На месте работает полиция, о происшествии уведомлено в прокуратуру. Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Напомним, более 40% украинцев в Польше, выехавших из Украины из-за войны, планируют остаться за границей и не возвращаться домой.

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