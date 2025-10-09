ТСН в социальных сетях

В Кракове пес украинца набросился на мужчину и полицейских: детали инцидента

В Кракове, Польша, американский стаффордширский терьер напал на мужчину и полицейских.

В многоквартирном доме польского Кракова собака, хозяином которой является украинец, укусила мужчину. Когда на место происшествия приехали полицейские, владелец и собака напали на правоохранителей.

Об этом пишу inPoland.

Детали инцидента

Правоохранители рассказали, что ночью 7 октября получили сообщение от жильца многоквартирного дома. Пострадавший рассказал, что его укусил соседский пес породы Амстафф. Травмы оказались незначительными. Полицейские решили наведаться в квартиру 24-летнего владельца пса. Однако их встретили агрессией.

Сначала украинец вышел на лестничную клетку, но отказался выполнять приказы офицеров, а потом вообще напал на них. Во время драки собака выбежала из квартиры и также напала на полицейских, из-за чего одна из них была вынуждена применить оружие против собаки. Пес получил ранение.

Мужчина задержан. Его собаку доставили в приют.

Ранее в Броварах собака напала на школьников. Это произошло во дворе школы. Очевидцы утверждают, что животное не выглядело бездомным и, вероятно, имеет владельцев.

Семеро детей получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в медучреждения, состояние удовлетворительное.

