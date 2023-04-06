В Краснодаре вспыхнул бывший призывной пункт военкомата (видео)

Чрезвычайники локализовали огонь, но продолжают тушение.
В российском Краснодаре 6 апреля загорелся пожар в здании бывшего призывного пункта военкомата.
Об этом сообщают российские СМП и паблики.
В Сети появились видео с места пожара, на которых видно охваченное пламенем здание.
Как сообщили в местном управлении МЧС, спасатели получили уведомление о пожаре в середине дня. Его площадь составляла 150 кв. м. Огонь удалось локализовать, однако тушение еще продолжается.
Спасатели утверждают, что пострадавших нет и здание не использовалось. Что привело к пожару – не уточняется.
Напомним, накануне в центре Москвы загорелся пожар в одном из зданий Минобороны России.
В экстренных службах впоследствии заверили, что пожар в здании Минобороны РФ произошел из-за возгорания электрочайника.
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