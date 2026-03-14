В Краснодарском крае прогремели десятки взрывов: дроны атаковали стратегические объекты РФ (видео)

Взрывы в Краснодарском крае

В ночь на 14 марта беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае России. Под удар попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и порт «Кавказ», где сообщают о пожарах и повреждениях судна.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и оперативный штаб региона.

Местные жители сообщают, что ночью прозвучали по меньшей мере несколько десятков взрывов. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе вспыхнули технические установки. По их данным, продолжаются работы по ликвидации пожара.

В то же время аналитики OSINT-проекта «КиберБорошно», проанализировав опубликованные видео, подтвердили поражение установки АТ-22/4.

Под ударом оказался и порт «Кавказ» в Темрюкском районе. По предварительным данным, беспилотники повредили одно из судов и вызвали возгорание на причальном комплексе. Местные власти сообщили о трех раненых. Обстоятельства атаки и масштабы разрушений уточняются.

Вибухи в Краснодарському краї

Порт «Кавказ» расположен на Таманском полуострове, на берегу Керченского пролива, напротив оккупированного Крыма. Он является одним из ключевых логистических узлов РФ — через него осуществляется перевалка нефти и нефтепродуктов, транспортировка зерна, работа паромной переправы, а также обеспечение сообщения между материковой частью России и Крымом.

Афипский НПЗ в поселке Афипский — один из крупных нефтеперерабатывающих заводов РФ. Первые удары по предприятию зафиксировали еще в 2023 году. В 2024-2025 годах атаки беспилотников стали регулярными: сообщалось о поражении технологических установок, локальных пожарах и временных остановках оборудования. В 2026 году удары также продолжились — в частности, в ночь на 21 января после взрывов на территории завода возник пожар.

Напомним, в ночь на 28 февраля в Краснодарском крае РФ также произошел пожар на мини-НПЗ «Албашнефть».