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В Краснодарском крае РФ атаковали нефтебазу: после удара вспыхнул пожар
В станице Полтавского Краснодарского края России в результате атаки беспилотников произошел пожар на территории нефтебазы — российские власти заявляют, что жертв и пострадавших нет.
В России сообщили о новой атаке дронов на объекты топливной инфраструктуры . По данным оперативного штаба Краснодарского края, в станице Полтавского Красноармейского района после падения обломков беспилотника произошло возгорание на местной нефтебазе.
Российская сторона традиционно утверждает, что пожар возник якобы из-за падения обломков сбитого БПЛА. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекли 32 спасателя и 7 единиц специальной техники.
Также после атаки временно перекрыли автомобильную трассу между станицей Полтавская и хутором Трудобеликовский.
В соцсетях уже появились дополнительные кадры со станицы Полтавская, на которых видны последствия удара и густой дым в районе атакуемой нефтебазы.
В последние недели объекты нефтяной и энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае все чаще становятся целями атак беспилотников на фоне войны РФ против Украины.
Напомним, что ранее над оккупированным Донецком снова фиксируют рой дронов