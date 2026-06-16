В Краснодарском крае РФ атаковали нефтебазу: после удара вспыхнул пожар

Пожар в России / © из соцсетей

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В России сообщили о новой атаке дронов на объекты топливной инфраструктуры . По данным оперативного штаба Краснодарского края, в станице Полтавского Красноармейского района после падения обломков беспилотника произошло возгорание на местной нефтебазе.

Российская сторона традиционно утверждает, что пожар возник якобы из-за падения обломков сбитого БПЛА. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекли 32 спасателя и 7 единиц специальной техники.

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Также после атаки временно перекрыли автомобильную трассу между станицей Полтавская и хутором Трудобеликовский.

В соцсетях уже появились дополнительные кадры со станицы Полтавская, на которых видны последствия удара и густой дым в районе атакуемой нефтебазы.

В последние недели объекты нефтяной и энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае все чаще становятся целями атак беспилотников на фоне войны РФ против Украины.

Напомним, что ранее над оккупированным Донецком снова фиксируют рой дронов

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