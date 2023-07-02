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В Краснодарском крае РФ раздался взрыв у аэродрома: образовалась гигантская воронка (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
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В Краснодарском крае РФ раздался взрыв у аэродрома: образовалась гигантская воронка (фото)

В Краснодарском крае РФ на месте взрыва у военного аэродрома образовалась огромная воронка / Фото: из соцсетей

Взрыв раздался недалеко от Приморско-Ахтарского военного аэродрома, с которого российские террористы запускают беспилотники "шахеды".

В воскресенье, 2 июля, мощный взрыв прогремел вблизи российского города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. На месте взрыва образовалась огромная воронка.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, взрыв произошел возле местного военного аэродрома, расположенного в нескольких сотнях метров. Именно на нем дислоцируется пусковая установка иранских беспилотников, которыми российские террористы атакуют украинские города.

На месте взрыва в Приморско-Ахтарске образовалась воронка диаметром 10 метров и глубиной около 4 метров.

Местный губернатор уверяет, что жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Дома и другие сооружения также якобы не получили повреждений.

От места взрыва до ближайших позиций ВСУ по меньшей мере 250 км, но российские пропагандисты уже заявили, что причиной взрыва якобы стала украинская ракета, которой ВСУ пытались попасть в склад горюче-смазочных материалов.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 2 июля атаковали ударными беспилотниками Киевскую область. Обломки сбитых дронов повредили частные дома, один человек получил ранения.

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Дата публикации
Просмотры
2076
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