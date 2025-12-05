ТСН в социальных сетях

Мир
101
1 мин

В Краснодарском крае РФ сообщают об атаке на порт в Темрюке: горят резервуары с топливом

В российском порту Темрюк на Кубани вспыхнул пожар после вероятной атаки — местные жители сообщают о взрывах и возгораниях резервуаров с топливом. Официального подтверждения пока нет.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Жители Темрюка (Краснодарский край, РФ) заявляют, что в ночь на … группа неизвестных атаковала Морской торговый порт Темрюк. По их словам, в результате атаки загорелись резервуары с топливом.

Официального подтверждения этой информации пока нет — на видео и фото очевидцев не удалось точно установить, что горит.

В порту действует терминал по перевалке нефтепродуктов, где принимают, хранят и отгружают дизельное топливо и другие нефтепродукты. Если резервуары с топливом действительно повреждены или уничтожены, это может означать серьезные последствия для логистики и складской инфраструктуры региона.

Местные жители говорят, что ночью были слышны взрывы и громкие удары — однако из-за отсутствия независимых источников информации ситуацию невозможно верифицировать.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября поразили Саратовский НПЗ в России.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.

