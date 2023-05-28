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В Краснодарском крае РФ упал очередной неизвестный беспилотник: во время осмотра произошел взрыв

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Краснодарском крае РФ упал очередной неизвестный беспилотник: во время осмотра произошел взрыв

В Краснодарском крае РФ упал беспилотник, иллюстративный фото

Неизвестный беспилотник упал в Краснодарском крае РФ и взорвался во время осмотра.

В воскресенье, 28 мая, в Краснодарском крае РФ упал неизвестный дрон.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

"Дрон обнаружили утром 28 мая в Красноармейском районе края во время полевых работ недалеко от станицы Полева. Через час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб, дрон взорвался", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, ранее, 27 мая, Псковскую область России якобы также атаковали неизвестные беспилотники. Там было попадание в административное здание нефтепровода.

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Дата публикации
Просмотры
3
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