В Краснодарском крае РФ вспыхнул буксир: что известно
В Краснодарском крае РФ 2 ноября загорелся буксир.
В порту «Кавказ» в Краснодарском крае вспыхнул буксир. Последствия устанавливаются.
Об этом пишет ASTRA.
Подробности
Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, сегодня, 2 ноября, в порту Кавказ произошло возгорание буксира. Осуществляется проверка выполнения законодательства о сохранности судоходства. Вероятно, больше деталей будет обнародовано впоследствии.
Напомним, неизвестные дроны ударили по Краснодарскому краю РФ. Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.
По данным россиян:
Туапсе — раздавались взрывы, работала ПВО. Есть несколько попаданий в районе порта, где раньше вспыхнул пожар;
Геленджик есть информация о работе ПВО, очевидцы слышали около шести взрывов.
Сочи – ракетная опасность, жители района Лазаревское сообщают о серии взрывов. На местах работают экстренные службы.
Других подробностей пока нет.