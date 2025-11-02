ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

В Краснодарском крае РФ вспыхнул буксир: что известно

В Краснодарском крае РФ 2 ноября загорелся буксир.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Загорелся буксир

Загорелся буксир

В порту «Кавказ» в Краснодарском крае вспыхнул буксир. Последствия устанавливаются.

Об этом пишет ASTRA.

Подробности

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, сегодня, 2 ноября, в порту Кавказ произошло возгорание буксира. Осуществляется проверка выполнения законодательства о сохранности судоходства. Вероятно, больше деталей будет обнародовано впоследствии.

Напомним, неизвестные дроны ударили по Краснодарскому краю РФ. Так, ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи.

По данным россиян:

  • Туапсе — раздавались взрывы, работала ПВО. Есть несколько попаданий в районе порта, где раньше вспыхнул пожар;

  • Геленджик есть информация о работе ПВО, очевидцы слышали около шести взрывов.

  • Сочи – ракетная опасность, жители района Лазаревское сообщают о серии взрывов. На местах работают экстренные службы.

Других подробностей пока нет.

