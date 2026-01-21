- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
В Краснодарском крае РФ заявили об атаке "добрых дронов" на Афипский НПЗ: возник пожар
В Краснодарском крае РФ заявили, что обломки беспилотника упали на территории Афипского НПЗ, повлекшие пожар.
В Краснодарском крае России ночью сообщили об атаке беспилотников. По данным оперативного штаба региона, обломки БПЛА упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода .
В сообщении отмечается, что в результате падения фрагментов произошло возгорание, якобы оперативно ликвидированное. Также там утверждают, что пострадавших нет и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. На месте работают специальные и экстренные службы.
Кроме того, по информации оперштаба Краснодарского края, в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили два частных дома. О пострадавших не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль , что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.