В Краснодарском крае РФ заявили об атаке "добрых дронов" на Афипский НПЗ: возник пожар

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

В Краснодарском крае России ночью сообщили об атаке беспилотников. По данным оперативного штаба региона, обломки БПЛА упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода .

В сообщении отмечается, что в результате падения фрагментов произошло возгорание, якобы оперативно ликвидированное. Также там утверждают, что пострадавших нет и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. На месте работают специальные и экстренные службы.

Кроме того, по информации оперштаба Краснодарского края, в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили два частных дома. О пострадавших не сообщается.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль , что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.