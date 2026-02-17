- Дата публикации
В Краснодарском крае вспыхнул пожар на Ильском НПЗ — мониторинговые каналы
В РФ заявляют о пожаре в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода после продолжительной воздушной тревоги.
В Краснодарском крае России произошел пожар в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода .
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
По их данным, на объекте было видно высокое пламя. В сообщениях предполагается, что может гореть одна из установок первичной переработки нефти (АВТ), однако официального подтверждения этой информации нет.
Также отмечается, что перед инцидентом в районе более двух часов продолжалась воздушная тревога.
В настоящее время российские власти и экстренные службы публично не комментировали причины пожара и возможные последствия. Независимого подтверждения информации пока нет.
