В Краснодарском крае вспыхнул пожар на Ильском НПЗ — мониторинговые каналы

В РФ заявляют о пожаре в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода после продолжительной воздушной тревоги.

Пожар на НПЗ

В Краснодарском крае России произошел пожар в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода .

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

По их данным, на объекте было видно высокое пламя. В сообщениях предполагается, что может гореть одна из установок первичной переработки нефти (АВТ), однако официального подтверждения этой информации нет.

Также отмечается, что перед инцидентом в районе более двух часов продолжалась воздушная тревога.

В настоящее время российские власти и экстренные службы публично не комментировали причины пожара и возможные последствия. Независимого подтверждения информации пока нет.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт

