В Красном море хуситы взорвали греческий танкер: горит 150 тысяч тонн сырой нефти

Йеменские хуситы объявили в четверг, 29 августа, что они взорвали заряды на нефтяном танкере Sounion под греческим флагом, захваченном неделю назад в Красном море.

Об этом пишет HuffPost.

Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что судно было захвачено из-за того, "нарушило запрет" террористов на поставки в Израиль.

По данным британского агентства морской безопасности UKMTO, Sounion был атакован и захвачен в прошлую среду, 21 августа, в Красном море возле йеменского порта Ходейда. Хуситы, заявили, что атаковали судно ракетами и дронами.

Танкер направлялся из Ирака в один из портов Греции со 150 000 тонн сырой нефти. В результате атаки хуситов судно получило повреждения двигателя и встало на вынужденную якорную стоянку. 25 членов экипажа были эвакуированы кораблем Aspides, принадлежащим миссии Европейского Союза по защите торгового судоходства на Красном море.

Подрыв танкера произошел на следующий день после заявления представителя Ирана в ООН, который подтвердил, что хуситы согласились на "временное перемирие", чтобы позволить спасти танкер, который после полученных повреждений представляет угрозу экологической катастрофы в Красном море.

После подрыва заложенной взрывчатки хуситы наконец согласились допустить на судно спасателей, чтобы отбуксировать его.

Yemen's Houthis released a video of the storming and burning of the Greek ship SOUNION. pic.twitter.com/ipecRV2acx — Talim Gani (@itstalimgani) August 30, 2024

Хуситы регулярно совершают нападения у берегов Йемена на суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. При этом они заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Эти нападения нарушили морское сообщение в Красном море, имеющее большое значение для мировой торговли, что побудило Соединенные Штаты создать международную морскую коалицию и совместными силами наносить удары по объектам хуситов в Йемене.

Напомним, в марте в Красном море впервые затонул корабль после атаки йеменских хуситов. В результате затопления судна есть серьезный экологический ущерб.

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