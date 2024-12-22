В Красном море крейсер USS Gettysburg случайно выстрелил по американскому самолету F/A-18

Американские пилоты, катапультировавшиеся после атаки на их самолет, были быстро эвакуированы.
Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате вероятного инцидента "дружественного огня", сообщило военное ведомство США, ставшее самым серьезным инцидентом за более чем год, в котором американские силы нацелились на хуситов Йемена.
Об этом пишет Associated Press.
"Ракетный крейсер USS Gettysburg, являющийся частью ударной группы авианосца USS Harry S. Truman, случайно выстрелил по F/A-18 и поразил его", — говорится в заявлении Центрального командования.
Сообщается, что оба пилота катапультировались с поврежденного самолета, один из них получил незначительные ранения. Этот инцидент подчеркивает, насколько опасен стал коридор Красного моря из-за продолжающихся нападений на судоходство, осуществляемых хуситами, поддерживаемыми Ираном, несмотря на патрулирование этого региона военными коалициями США и Европы.
Сбитый F/A-18 только что взлетел с палубы авианосца USS Harry S. Truman, сообщило Центральное командование. 15 декабря Центральное командование подтвердило, что авианосец Truman прибыл на Ближний Восток, но не уточнило, что он находится в Красном море.
По описанию военных, сбитый самолет был двухместным истребителем F/A-18 Super Hornet, принадлежавший к эскадрилье Strike Fighter Squadron 11 с военно-морской авиабазы Oceana, штат Вирджиния.
Не сразу было ясно, как крейсер Gettysburg мог ошибочно принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету, особенно учитывая, что корабли в боевой группе поддерживают связь как через радар, так и через радио.
Однако Центральное командование сообщило, что ранее военные корабли и самолеты сбили несколько беспилотников хуситов и крылатую ракету, выпущенную повстанцами. В течение предыдущих атак огонь от хуситов давал морякам всего несколько секунд на принятие решений.
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