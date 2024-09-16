В Красноярске задержали 520 мигрантов: получившим гражданство РФ вручили повестки

В России путинский режим продолжает набирать "пушечное мясо" для войны против Украины и решил, что для этого вполне подходят трудовые мигранты из стран Центральной Азии, недавно получившие российское гражданоство. Так, в Красноярске силовики провели рейды на местных рынках, по итогам которых задержали 520 человек, в том числе 417 иностранцев.

Об этом пишет российское якобы оппозиционное издание "Настоящее время" со ссылкой на управление следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Среди задержанных оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана. Утверждается, что они находились в РФ "с нарушениями миграционного законодательства".

Как оказалось, 92 задержанных в ходе рейда имели приобретенное гражданство России. Им силовики вручили повестки в военкоматы.

Напомним, что в августе 2024 года российский диктатор Путин подписал закон об обязательной постановке на воинский учет после приобретения российского гражданства. Неисполнение этого требования становится основанием для лишения гражданства РФ.

В издании объясняют, что этот закон затрагивает в основном мигрантов из Центральной Азии. Их лишают российског гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины.

Но облавы на мигрантов с целью принудить их "подписать контракт" и отправить на войну против Украину были регулярными и до этого закона. Так, мы писали, что после теракта в "Крокусе" в марте этого года в РФ развернули "охоту" на мигрантов. Кроме того, в российском Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь силовики провели облаву на мигрантов из Центральной Азии, , чтобы набрать "добровольцев" на войну с Украиной.

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