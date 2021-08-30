В Кремле активно налаживают хорошие отношения с "Талибаном"

Высокопоставленный российский дипломат считает, что афганцам не нужно навязывать собственные представления о демократии.

Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что Кремлю необходимо поддерживать хорошие отношения с любой властью в Афганистане.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление российского дипломата в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в Кабуле достаточно активно работает российское посольство, налаживая отношения с талибами.

"Такие связи у нас налажены давно, и мы будем продолжать их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане ", — заявил Кабулов.

Российский дипломат отметил, что Москву беспокоит военно-политическая обстановка в Афганистане и соблюдения фундаментальных прав человека, но подчеркнул, что афганцам не нужно навязывать собственные представления о демократии.

"Надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа, не пытаться навязывать им что-нибудь, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядок и другое", — сказал Кабулов.

Напомним, ранее боевики террористической организации "Талибан" взяли под охрану российское посольство в Кабуле.

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