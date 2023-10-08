"В Кремле будут делать все, чтобы война на Ближнем Востоке превратилась в долгий конфликт": Портников объяснил выгоду РФ

Спецоперация Израиля против террористов должна закончиться как можно быстрее и удачнее, потому что каждый день войны отвлекает мир от преступных действий РФ в Украине. В Кремле это прекрасно знают и будут делать все возможное и невозможное с помощью своих союзников в Иране, чтобы война на Ближнем Востоке затянулась и превратилась в долгий конфликт между Израилем и террористическими организациями.

Об этом сказал журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале 8 октября.

В то же время, он рассказал о том, от чего будет зависеть развитие событий в Израиле. По словам Портникова, именно эффективность и оперативность армии обороны Израиля, а также количество террористов ХАМАСа, которые удастся полностью ликвидировать, и руководителей ХАМАС, изъятых из борьбы против Израиля, повлияет на результат, а именно, невозможность восстановления террористической организацией своей инфраструктуры на территории Сектора Газы.

"При чем за Ираном мы можем увидеть тень главного дестабилизатора современного мира – РФ. И вместе с этим нельзя забывать об ограниченности возможностей израильских силовых структур", – добавил Портников.

Журналист также затронул тему реакции мира на террористические действия.

Он отметил, что "хамасовцы" могут спокойно заходить на территорию Израиля и убивать мирных жителей этой страны, встречая в ответ только осуждение цивилизованного мира.

"Если свою борьбу с террористами начнет армия обороны Израиля, мы должны помнить, что эта борьба будет происходить в тесных жилых кварталах Сектора Газа, там, где каждый террорист имеет целую семью заинтересованных в его жизни родственников, ведь терроризм – это главный бизнес населения Сектор Газа Массовые жертвы среди этого гражданского населения приведут к призывам прекратить такую спецоперацию — оставить террористов в покое, дать им возможность и дальше уничтожать гражданское население Израиля, об этом будут говорить европейские политики, ужасаемые тем, что среди жертв такой операции будут не только террористы., но и женщины и дети», – добавил он.

Арабский мир, по словам журналиста, будет использовать эту ситуацию для увеличения своей популярности. Таким образом, будут подвергнуты сомнению все мирные соглашения Израиля.

"Возможности ХАМАСа убивать мирное население значительно отличаются с точки зрения реакции и последствий для террористической организации от возможностей армии обороны Израиля по ликвидации террористов. Поэтому израильтянам будет гораздо труднее навести порядок на территории полосы Сектора, чем террористам убить как можно больше гражданских жителей". Портников.

Он уверен, что это нужно осознавать, когда речь пойдет о дальнейшем парадоксальном развитии событий в этой войне.

"Именно поэтому необходимо, чтобы эта спецоперация Израиля против террористов закончилась как можно быстрее и удачнее, потому что каждый день войны отвлекает мир от преступных действий РФ в Украине. В Кремле это прекрасно знают и будут делать все возможное и невозможное с помощью своих союзников в Иране, чтобы война на Ближнем Востоке затянулась и превратилась в долгий конфликт между Израилем и террористическими организациями», – подчеркнул журналист.

Напомним, 8 октября Израиль проголосовал за введение пункта "40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

За два дня конфликта количество погибших достигло 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что война "продолжится без оговорок и без передышки – до достижения целей".

Известно, что в Израиле погибли двое украинок, чьи тела пытаются вернуть на Родину.

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