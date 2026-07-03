В Кремле готовят новую провокацию? : Туск выступил с тревожным предупреждением

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для безопасности Европы. По его словам, Польша уже готовится к разным сценариям, а союзники сообщают о возможных провокациях со стороны России.

Об этом он сказал , выступая в Варшаве.

Туск подчеркнул, что польские власти активно готовятся к возможным угрозам.

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«Польша очень интенсивно готовится к разным сценариям. Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы — не в последнюю очередь из-за несколько изменяющегося характера войны в Украине — могут оказаться действительно критическими», — заявил глава польского правительства.

Он также отметил, что наибольшее беспокойство сейчас ощущается в странах Балтии.

Что сказал Туск об угрозе России

Премьер Польши фактически подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о возможной подготовке Россией вооруженной провокации против одного из государств восточного фланга НАТО.

В то же время, Туск призвал не поддаваться панике, но и не игнорировать потенциальную опасность.

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По его словам, сигналы о возможных рисках поступают не только от польских служб, но и от союзников по НАТО.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Напомним, США предупредили, что Россия планирует провокацию на территории Польши. По данным The Telegraph, это могут быть удары дронами или ракетами по критической инфраструктуре, имитация воздушных атак или даже небольшое наземное вторжение российских или белорусских военных. Провокации ожидают через несколько месяцев.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

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