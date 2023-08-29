В Кремле готовятся к новому потенциальному военному мятежу — ЗМИ

По данным источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы не допустить подобной ситуации, которую "Вагнер" организовал в конце июня.

В Кремле считают, что после гибели главы Вагнера Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа.

Об этом российскому изданию The Moscow Times сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник, ранее служивший в силовых структурах.

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По данным источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить подобной ситуации, которую "Вагнер" организовал в конце июня.

"Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и не повиновался личному приказу президента, поэтому был признан угрозой режиму", — сказали четыре источника The Moscow Times, близкие к власти.

Аналитик International Crisis Group Олег Игнатов высказал предположение, что многие "вагнеровцы" считают, что за гибелью Пригожина могут стоять российские власти.

"За два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, требующий от "вагнеровцев" присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая "добровольческие батальоны и территориальную оборону", обязаны принять присягу перед государственным флагом и присягнуть защищать конституционный строй", — говорится в статье материала издания.

Напомним, по предположениям ISW, в Минобороны России больше заинтересовано в гибели Пригожина, чем Путин.

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