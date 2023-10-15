В Кремле ищут замену Путину: Newsweek узнал имена возможных кандидатов

В Кремле должны выбрать между кандидатами, которые станут преемниками президента России Владимира Путина.

Об этом пишет издание Newsweek.

Newsweek указывает со ссылкой на неназванные источники в Белом доме и на расследование росСМИ Meduza, что Путин прошел серьезное лечение от онкологического заболевания в марте 2022 года. Поэтому даже во время заграничных поездок его заменяет двойник.

Между тем Кремль готов использовать двойника в случае временного отстранения президента РФ из-за болезни, отмечает издание.

Журналисты издания указывают, что в Кыргызстане вместо настоящего Путина был двойник, он же поедет в Китай. В то же время, Си Цзиньпин знает, что будет общаться именно с двойником: хочет понять, что он за личность.

Путин во время визита в Кыргызстан / Фото: Associated Press

Журналисты Newsweek отмечают, что Путин не считает Патрушева своим преемником, хотя он и близок к нему, а потому передача власти, когда она состоится, не будет мирной.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев уже сказал, что Путин грезит и дал четкое распоряжение игнорировать волю президента. Путин, предлагая Мишустина как преемника, ни словом не оговорился о Николае Патрушеве, который на сегодняшний день еще не первый человек в государстве, но уже и не второй. Ситуация накаляется и может случиться, что большой транзит пойдет совсем не так, как рассчитывают основные актеры системы", — заключает издание.

Что известно о двойниках Путина

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Политологи говорят, что потенциальными преемниками нынешнего президента России Владимира Путина могут быть заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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