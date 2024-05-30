В Кремле истерически обвинили НАТО в эскалации "бессмысленной войны" в Украине

Власти России нервно отреагировали на поддержку некоторыми странами Североатлантического альянса возможности применения Украиной западных вооружений для ударов по территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил страны НАТО в провоцировании нового уровня напряженности и подталкивании Украины к продолжению "бессмысленной войны".

Об этом заявлении спикера Кремля, которым он нервно отреагировал на поддержку некоторыми странами Североатлантического альянса возможности применения Украиной западных вооружений для ударов по территории РФ, сообщили в четверг, 30 мая, пропагандистские российские СМИ.

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“Мы слышим очень много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в их [стран НАТО] подходе сохраняется, они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле", — сказал пресс-секретарь президента государства-агрессора.

При этом представитель Кремля заявил, что такая политика НАТО "неизбежно будет иметь свои последствия".

"Это в конечном итоге будет наносить большой вред интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности",— пригрозил Песков, не уточнив о каком именно вреде идет речь.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ в ответ на ее агрессивную войну против мирного населения.

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