Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что план победы, который президент Украины Владимир Зеленский озвучил в Верховной Раде, подталкивает НАТО к прямой войне с Россией.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-конференцию этого рупора Кремля.

"Владимир Зеленский своим планом победы лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и продолжает настаивать на получении права удара по территории России", — истерически заявила Мария Захарова.

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Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ назвала представленный Зеленским план победы "планом катастрофы" для Украины и украинского народа, не уточнив при этом, какую именно "катастрофу" готовит украинцам Кремль в связи с этим планом.

Напомним, президент Владимир Зеленский уверен, что война в Украине может завершиться уже в следующем году, если удастся реализовать План победы.

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